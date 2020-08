Sommer Summarum: Peter und der Wolf

× Erweitern Foto: Claudia Grabowski Peter und der Wolf

Das Figurentheater Mensch, Puppe spielt ein musikalisches Märchen von Sergei Prokofjew für Zuschauerïnnen ab 4 Jahren auf der Open-Air-Bühne des Kulturfestivals Sommer Summarum.

Der Großvater sagt zu Peter: „Wenn du in den Garten gehst, mach das Tor wieder zu!“ Und was macht Peter, der Schlingel? Er vergisst, das Tor zu schließen. Stattdessen spielt er mit der Ente und dem kleinen Vogel, und auch der Kater schleicht leise um sie herum. Was dann geschieht, ist eine spannende Geschichte! So viel soll verraten werden: Es wird ganz schön gefährlich! Doch Peter ist mutig und unerschrocken – denn er und seine Freunde, die Tiere, halten zusammen, wenn es darauf ankommt.

Eintritt: 13 Euro. Die Karten können über den Webshop erworben werden