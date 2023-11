× 1 von 3 Erweitern © Little Dream Entertainment Peterchens Mondfahrt × 2 von 3 Erweitern © Little Dream Entertainment Peterchens Mondfahrt × 3 von 3 Erweitern © Little Dream Entertainment Peterchens Mondfahrt für Familien Prev Next

In der Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers von Gerdt von Bassewitz für Zuschauer:innen ab 8 Jahren sind die Geschwister Anna und Peter gerade erst in die Stadt gezogen und haben noch keine Freunde gefunden. Als Anna dem sprechenden Maikäfer Sumsemann begegnet, ändert sich schlagartig alles für die beiden. Sumsemann hat sein sechstes Bein und sein Zuhause in einer Birke an den gemeinen Mondmann verloren. Und der hat beides auf den Mond verbannt. Nur zwei Kinder, die keinem Tier etwas Böses tun würden, können Sumsemann noch helfen. Peter und Anna überlegen nicht lange und wagen die atemberaubende Reise zum Mond. Zum Glück helfen den mutigen Kindern eigenwillige Naturgeister, den Mondmann mit seinem Plan, das Universum zu beherrschen, aufzuhalten.

