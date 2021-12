× Erweitern Pets 2

Das geheime Leben der Haustiere geht in die Verlängerung. Ein Film zum Schieflachen für die ganze Familie, von den Machern von "Ich, einfach unverbesserlich".

Kaum verlassen die Menschen früh morgens ihr Zuhause, um in die Arbeit, in die Schule oder zum Einkaufen zu gehen, geht es in ihren Wohnungen auch schon drunter und drüber - denn dann haben ihre tierischen Mitbewohner sturmfrei. Im zweiten Teil bekommen die schrägen Stadtbewohner es mit einem Haufen ungehobelter Farmtiere zu tun.

USA/F/J 2019, Regie: Chris Renaud, Animation, 86 Min., empfohlen ab 8 Jahren