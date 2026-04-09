× Erweitern © Port au Prince Pictures/Lars Nitsch Pferd am Stiel

Sarah und Dilek wohnen in einer Münchener Hochhaussiedlung. Der Video-Kanal der 13-Jährigen hat nur wenige Follower, und sie suchen nach etwas Besonderem, um sich von den anderen abzuheben.

Zufällig entdeckt Sarah das „Hobby Horsing“, eine in Finnland beliebte Sportart für Jugendliche, das hier keiner kennt. Fasziniert überredet sie Dilek, einen Pferdekopf zu nähen, auf eine Stange zu setzen und mit dem Steckenpferd Hindernisspringen zu üben. Dilek findet es eher peinlich und als sie wegen der Videos tatsächlich zum Gespött der Klasse werden, distanziert sie sich von ihrer Freundin. Sarah lässt sich jedoch nicht beirren. Auf einem Reiterhof lernt sie die Turnierreiterin Beatrice kennen, deren Mutter Pferdebesitzerin ist und ehrgeizige Pläne mit ihr hat. Beatrice beginnt, mit Sarah zu trainieren und gemeinsam hecken sie einen Plan aus, wie sie zu den Hobby Horsing-Meisterschaften nach Finnland reisen können.

Hier geht's zum Kinderzeit-Filmtipp.

D 2026, Regie: Sonja Maria Kröner, mit Manon Debaille, Chiara Kitsopoulou, Aurelia Ott, 81 Min., FSK 6, empfohlen ab 10 Jahren