Pferd, Mammut & Hirsch

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Deutsches Pferdemuseum Verden Holzmarkt 9, 27283 Verden

In der aktuellen Ausstellung zur Höhlenkunst reisen Besucher:innen rund 30.000 Jahre zurück in die Eiszeit. In der  Familienführung erkunden Groß und Klein geheimnisvolle Tierdarstellungen und tauchen ein in die Welt der Höhlenkunst. Im Schein der Grubenlampe spüren sie Pferde, Mammuts und Hirsche auf, beobachten genau und überlegen gemeinsam: Was sehen wir? Und was erzählen uns die Bilder?

Die Teilnahmegebühr kostet inkl. Museumseintritt 3 Euro für Kinder, 8 Euro für Erwachsene nach Anmeldung unter 04231-807140.

Info

Deutsches Pferdemuseum Verden Holzmarkt 9, 27283 Verden
Dies & Das
04231-807140
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