Pferde-Kinder-Kreis

Kinder zwischen 5 und 10 Jahren entdecken im siebenwöchigen Kurs auf dem Hof für Reittherapie und Kommunikationstraining die Sprache der Pferde und lernen, im Team zu arbeiten.

Dabei sind ihre individuellen Interessen die Wegweiser für die gemeinsame Zeit und das Lernen. Am ersten Tag werden die folgenden Samstage gemeinsam geplant. Dabei trägt jeder mit seinen Ideen und Fähigkeiten zur Gemeinschaft bei. Mögliche Themen sind Pferdesprache, Versorgen der Tiere, Pferde- und Kinder-Verwöhnung, Mensch-Pferd-Geschichte, die Arbeit auf einem Pferdehof, Pferdeberufe und wie passen sich die Tiere (nicht nur Pferde) an die Veränderung der Natur an?

Der Kurs findet bis zum 28. September jeden Samstag von 16 bis 18 Uhr statt, die Teilnahme kostet 210 Euro und wird telefonisch oder per E-Mail angemeldet.