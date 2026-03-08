Pferdewoche

Auf der Erlebnisfarm in Gröpelingen erleben Kinder zwischen 10 und 13 Jahren eine Woche voller Abenteuer mit Pferden. Mit Spiel, Spaß und Entdeckungen verbringt die Gruppe eine interessante Woche mit Pferden und Ponys. Reiten lernen gehört dazu, im Vordergrund stehen aber die Natur, die Tiere und das gemeinsame Erlebnis.

Es gibt jeden Tag ein leckeres Mittagessen.

Das inklusive Ferienprogramm des Martinsclubs findet vom 3. bis 7. August täglich statt und ist kostenfrei nach telefonischer Anmeldung unter 0421-57232478 oder per E-Mail.