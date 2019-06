Pfingsten im Museumsdorf

× Erweitern © ALB Die Rossmühle im Museumsdorf Cloppenburg

Sonntag und Montag sind alle Mühlen des Museumsdorfs in Betrieb, dazu stellen Müller und Windmüller die Kappenmühle von 1764, die Kokermühle von 1859, die Bockwindmühle von 1638 und die Rossmühle von 1868 vor und stehen für Fragen zur Windmüllerei und zur Mühlentechnik Verfügung.

An beiden Feiertagen hat außerdem die Museumstöpferei geöffnet, wo Besucher die Arbeit an der Töpferscheibe verfolgen können. Ebenso kann man in der Museumsbäckerei einen Blick in den historischen Steinbackofen werfen und natürlich frisches Brot kaufen.