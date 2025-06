Pfingstfahrt mit Anna

× Erweitern © DHEF Dampflok Anna, Jan Harpstedt

1955 geboren, feiert Dampflok „Anna“ 2025 ihren 70. Geburtstag – und fährt und fährt und fährt, und das hoffentlich noch lange!

Am Pfingstsonntag fahren die historischen Waggons der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde hinter der Jubilarin zwei Mal auf der gesamten Strecke. Der erste Zug verlässt Harpstedt um 9:30 Uhr in Richtung Delmenhorst. Ein weiterer Zug folgt um 14 Uhr. Von Delmenhorst zurück geht es um 10:45, und 15:15 Uhr. Der Buffetwagen und die Minibar sind geöffnet.

Abseits der viel befahrenen Verkehrswege lassen sich so die Umgebung der idyllischen Haltepunkte wie Kirchseelte, Heiligenrode oder Harpstedt erkunden oder aber auch Ausflugsziele abseits der Strecke erreichen wie das interessante Nordwolle Museum in Delmenhorst oder das lebendige Städtchen Wildeshausen.

Wer eine Postkarte versenden möchte, kann sie direkt im Zug einwerfen! Karten und Briefe bekommen einen Sonder-Bahnpoststempel, bevor sie an die Deutsche Post übergeben werden; Postkarten und Briefmarken gibt es im Zug.

Wer die Anfahrt mit einer Fahrradtour bestreiten möchte, kann sein Fahrrad in allen Zügen mitnehmen. Ein Pack- und ein Güterwagen fahren in jedem Zug mit, um die Fahrräder abseits der Personenabteile zu befördern. Erfahrenes Personal sorgt für sachgemäßen Transport und zügiges Ein- und Ausladen an den gewünschten Stationen.

Aus Anlass ihres Ehrentages lädt sie alle Fahrgäste, die nachweislich ebenfalls Anna heißen, am Pfingstsonntag ein, mit ihr zu feiern und umsonst mit der Historischen Kleinbahn „Jan Harpstedt“ einen Ausflug zu unternehmen.

Die Freikarten gibt es direkt vor der Fahrt am Bahnsteig oder im Zug, wenn ein Personalausweis oder anderes amtliches Ausweispapier vorgezeigt werden kann.

Den genauen Fahrplan, eine Möglichkeit zur Online-Buchung und weitere Informationen zur Bahn gibt es auf www.jan-harpstedt.de oder unter der Telefonnummer 04244-2380 (auch für Gruppenanmeldungen)

