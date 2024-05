Bereits 1867 fand das erste „Singen zur Maienzeit“ des Männergesangvereines Orpheus statt – die Geburtsstunde des Pfingstsingens, das zu den ältesten kulturellen Ereignissen in Bruchhausen-Vilsen zählt.

Am heutigen Pfingstsonntag verwöhnt der Chor Kaleidoskop unter Leitung von Natascha Befort die Besucher:innen mit einem breiten Repertoire aus dem Bereich Pop, Gospel und Volkslieder, die zum Mitsingen einladen.

× Erweitern © Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen Pfingstsingen

In der Konzertpause gibt es frisch gebrühten Kaffee und Butterkuchen. Einen Becher sollten die Gäste selber mitbringen. Wer nicht selber zur Veranstaltung laufen möchte, dem bietet der Deutsche Eisenbahn-Verein eine kostenlose Zugfahrt an. Los geht es um 7:30 Uhr ab Bahnhof Bruchhausen-Vilsen. Die Rückfahrt ist nach Ende des Konzertes so gegen 9:30 Uhr geplant. Der Besuch der Veranstaltung, die Verpflegung sowie die Zugfahrt sind kostenlos. Die beteiligten Vereine freuen sich jedoch über eine Spende.

Der Besuch des Pfingstsingens ist in vielen Familien des Fleckens schon seit Generationen Tradition, aber auch aus der Umgebung gibt es mittlerweile viele Stammgäste. Deshalb sind die Bankplätze erfahrungsgemäß schnell vergeben. Es empfiehlt sich, Wolldecken, Sitzkissen oder Campingstühle mitzubringen.