Tee und Gewürze mischen

× Erweitern © botanika Bremen/Rike Oehlerking Teehaus

Beim Aromatisieren von Tee und Mischen von Gewürzen entdecken Familien in der Pflanzenwerkstatt die Vielfalt natürlicher Düfte und Geschmacksrichtungen. Aus verschiedenen Kräutern, Blüten und Gewürzen entstehen individuelle Teemischungen und Gewürzkreationen. Du lernst die Eigenschaften der einzelnen Zutaten kennen und kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen. Probiere verschiedene Kombinationen aus und stelle deine ganz persönlichen Mischungen zusammen. Am Ende heißt es dann nur noch: genießen!

Treffpunkt: Mendehaus

Kinder zahlen 9,50, Erwachsene 14,50 Euro Eintritt. Kinder bis 3 Jahre haben freien Eintritt.