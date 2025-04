Pflanzen aus Ton gestalten

× Erweitern © Jens Weyers Städtische Galerie Delmenhorst

Was brauchen Pflanzen, um zu wachsen? Und was hat Ton damit zu tun? Der Osterferienworkshop ist der perfekte Ort für kreative Kinder ab 6 Jahren, die gerne kleine Kunstwerke aus Ton erschaffen. Zunächst erkunden die Teilnehmer:innen auf der Suche nach Antworten die Ausstellung Stefan Knauf – Forever Again, um im Anschluss eigene Pflanzenskulpturen zu erschaffen.

Es ist geplant, dass es eine Brotdosenmittagspause gibt: Packt euch also eure Dosen mit euren Lieblingssnacks und dann kann zusammen gepicknickt werden!

Der Workshop findet am 14. und 15 April jeweils von 11 bis 14 Uhr statt und kostet 5 Euro nach telefonischer Anmeldung unter 04221-14132 oder per E-Mail.