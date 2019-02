Pflanzenmarkt am Kiekeberg

© Freilichtmuseum am Kiekeberg Ferien auf dem Lande

Für die Unterhaltung der jüngeren Besucher auf diesem Pflanzenmarkt sorgen die Museumspädagogen mit ihrem ideenreichen Programm, während die Großen zum Stöbern gehen.

Seltene und exotische Pflanzen so weit das Auge reicht, exklusive Accessoires für den Garten und fachkundige Beratung an den Ständen, das macht den Pflenzenmarkt im Freilichtmuseum aus. Das Sortiment an Pflanzen lässt selbst bei Experten keine Wünsche offen. Von seltenen Stauden und Gehölze über interessante Kübelpflanzen, Rosen, Floristik, Kräuter, Wasserpflanzen, Blumenzwiebeln oder Saatgut, ist für jeden Garten- und Blumenliebhaber etwas dabei. Auch das Kulinarische darf nicht fehlen. Ob Pesto und erlesene Öle, Käsespezialitäten von Kuh, Schaf oder Ziege, Suppen aus saisonalen Gemüse, Marmeladen, Kräuterspezialitäten, Liköre, Obstdestillate oder Essig und Senf, finden auch Feinschmecker auf diesem Markt Anregungen für neue Ideen oder ausgefallene Kreationen.

Die Museumsbäckerei wartet mit leckeren Kuchen und Brot auf und der Museumsgasthof bietet norddeutsche Spezialitäten. Hochwertige Kaffeespezialitäten können im Rösterei-Café "Koffietied" genossen werden. Die Kaffeebohnen werden auf einem historischen Röster vor den Augen der Besucher geröstet.

Der Eintritt ist für Kinder kostenfrei, Erwachsene zahlen 9 Euro.