Pflegeprodukte selber machen

Stadtteilbibliothek Vahr Berliner Freiheit 11, 28327 Bremen

Im Workshop mit Chemikerin Mihriban lernen die Teilnehmenden, wie sie mit einfachen, natürlichen Zutaten eigene Lippenpflege und Handcreme herstellen – ganz ohne synthetische Zusätze!

Zum Einstieg gibt es eine kurze Einführung in die Welt der Inhaltsstoffe – verständlich erklärt und alltagsnah. Das selbstgemachte Produkt nehmen die Kinder und Jugendlichen am Ende mit nach Hause.

Bitte unter 0421 / 361 59877 oder an vahr@stabi-hb.de anmelden. 

Info

0421-36159877
