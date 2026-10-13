Pfotenstarker Vorlesespaß

In einer kleinen Gruppe können der Kinder der 2. und 3. Klasse spielerisch mit Vorlesehund Sternchen das Leben üben. Dazu gibt es abwechslungsreiche Spiele zum Thema Hund.

Das kostenlose Angebot ist Teil der Veranstaltungsreihe „Endlich Freitag!“. Unter wechselnden Themen können Kinder immer am Freitag in der Kinderbibliothek forschen, spielen, basteln und vieles mehr.

Um eine Anmeldung wird gebeten.