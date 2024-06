Pfui Spucke, Lama

Im Bilderbuchkino lauschen Mädchen und Jungen ab 4 Jahren Katalina Brauses Geschichte Vorurteile, Toleranz und Vielfalt:

Fluffig, flauschig und einfach liebenswert – das ist das Lama! Die anderen Tiere sind sich trotzdem einig: Wer beim Reden spuckt, darf nicht mitmachen. Nicht beim Luftballonaufpusten und schon gar nicht bei der großen Kirmes in der kleinen Stadt. Doch dann taucht ein gemeiner Dieb auf dem Kirmesplatz auf. Hui Spucke! Ob das Lama endlich allen zeigen kann, was in ihm steckt?

Das Bilderbuchkino findet in der Kinderbibliothek im dritten Obergeschoss statt.