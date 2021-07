× Erweitern © Matthias Leitzke Phaeno im Freien

Zusätzlich zur wissenschaftlichen Erlebnisausstellung gibt es in den Sommerferien an jedem Tag verschiedene Outdoor-Programme vor und unter dem Experimentier-Museum. An zahlreichen Stationen sorgen fantasievolle Musikinstrumente, Exponate zum Mitmachen, spannende Showeinlagen und mehrere Hochbeete für Sommerfeeling.

Alle Infos auf www.phaeno.de/sommerprogramm