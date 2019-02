Piapianissimo: Musikalische Zaubersprüche

× Erweitern © Aiko Czetö Piapianissimo

Mal komisch und verspielt, mal leise und besinnlich bringen die Familienkonzerte Kindern auf nicht alltägliche Weise die Welt der Instrumente und der Musik näher.

Als eines ganz normalen Tages der Zauberer Walleboo beim Putzen in seiner Zauberkammer ein ihm noch unbekanntes Buch entdeckt, da staunt er nicht schlecht: Es knarrt, es raunt, es summt, es klingt. Geheimnisvolle Geräusche und Klänge, die Walleboos Neugier wecken und ihn zu einem zauberhaften Spiel einladen. In der sonst so stillen Kammer werden plötzlich Geräusche zu Tönen, Töne zu Melodien, bis Walleboo schließlich erkennt, was es mit diesem Zauber auf sich hat und wer ihn da in die Lehre nimmt: eine lässige Cellistin, eine temperamentvolle Flötistin und eine strenge Geigerin.

Walleboo versucht sich im Dirigieren, probiert verschiedene Taktstöcke aus, lernt das Lesen einer Partitur und erfährt, was dieses neue Handwerk kann. Musik kann zaubern.

Das Familienkozert eignet sich für Kinder ab 6 Jahren, gerne Sitzerhöhungen mitbringen.