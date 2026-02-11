Wenn Kinder nicht bei ihren Eltern leben können

Um angehenden Pflegeeltern den Weg durch berufliche und private Pflichten zu erleichtern, bietet PiB – Pflegekinder in Bremen eine kompakte Bildungszeit an.

In Kooperation mit der Wirtschafts- und Sozialakademie (wisoak) vermittelt das fünftägige Intensivseminar alle wesentlichen Grundlagen. Die Teilnehmer:innen setzen sich intensiv mit der eigenen Motivation, den Bindungsbedürfnissen von Pflegekindern, den rechtlichen Rahmendaten sowie der sensiblen Zusammenarbeit mit Herkunftsfamilien auseinander.

Berufstätige im Land Bremen können für dieses Vorbereitungsangebot ihren gesetzlichen Freistellungsanspruch nutzen, sodass keine eigenen Urlaubstage geopfert werden müssen.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Juni geht das Format aufgrund der hohen Nachfrage vom 2. bis 6. November in Vegesack in die nächste Runde.

Die Teilnahmegebühr beträgt 128 Euro. Interessierte können sich unter Angabe der Kursnummer 85041H26 direkt bei der wisoak oder über PiB informieren und anmelden; Kursnummer: 85041H26.

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