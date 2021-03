Die Picasso-Connection. Der Künstler und sein Bremer Galarist

× 1 von 2 Erweitern © Marcus Meyer Die Picasso Connection - Kunsthalle Bremen × 2 von 2 Erweitern © Marcus Meyer Die Picasso Connection - Kunsthalle Bremen Prev Next

Pablo Picasso zählt zu den berühmtesten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Die Picasso-Sammlung der Kunsthalle umfasst unter anderem über 630 druckgrafische Arbeiten des Künstlers und ist somit die größte und zugleich auch die älteste in Deutschland. Die neue Ausstellung widmet sich erstmals diesen Grafikbeständen und der Geschichte, wie die Werke ins Haus kamen. Hier spielte der Bremer Galerist Michael Hertz, der ab 1951 die Exklusivrechte an dem grafischen Werk von Picasso in Deutschland vertrat, eine zentrale Rolle. Seinem Engagement ist es zu verdanken, dass Picasso-Grafiken unter deutschen Museen und Sammlern begehrt waren.

Präsentiert werden rund 250 Werke aus den Jahren 1905 bis 1968, die beinahe die gesamte Schaffenszeit von Pablo Picasso (1881–1973) und dessen stilistischen Vielfallt abdecken: Von den frühen Figurengruppen der Artisten und Gaukler der Rosa und Blauen Periode, den kubistischen Abstraktionen, der Rückkehr zur klassizistischen Formensprache nach dem Ersten Weltkrieg, den surrealistischen Variationen, den umfangreichen mythologischen Serien und Illustrationen literarischer Klassiker bis hin zu den zahlreichen Frauenbildnissen und Variationen zum Thema Künstler und Modell in der Nachkriegszeit.

Einen Höhepunkt bilden die zahlreichen Linolschnitte Picassos, die er ab Ende der 1950er Jahre gestaltete. Das Medium des Linolschnitts war zur damaligen Zeit noch ungewöhnlich und erst Picasso machte sie „museumsfähig“. Diese und andere graphische Arbeiten sind ein Beispiel dafür, wie der Künstler wie kein anderer seines Jahrhunderts sich die Vielfalt der graphischen Techniken zu Eigen gemacht und erweitert hat.

Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei; Erwachsene zahlen 13 Euro. Der Besuch der Kunsthalle ist nur einem Zeitfensterticket möglich (buchbar ab 10. März im Online-Shop)