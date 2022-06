Schlafen Fische?

Das Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche lädt Familien zum Kindertheaterstück mit Picknick für Publikum ab 10 Jahren in den Garten. Im Stück geht es um die zehnjährige Jette, die davon erzählt, wie ihr kleiner Bruder Emil an Leukämie erkrankte und plötzlich nicht mehr da war. Sie erzählt von gemeinsamen Urlauben, Neckereien unter Geschwistern und von all den Fragen, die sie ihren Eltern zu Emils Tod stellte, ohne eine Antwort zu erhalten.

Damit es ein gemütliches Picknick-Theater wird, dürfen alle Gäste gerne Decken mitbringen. Einlass ist ab 15 Uhr, die Vorstellung beginnt um 16 Uhr und dauert ca. eine Stunde. Im Anschluss steht die Schauspielerin für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenfrei. Eine Spende für die Vereinsarbeit ist willkommen.