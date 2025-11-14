× Erweitern © Frank Scheffka Piepe Leuchten

Der Martinsclub und das Neustadt Stadtteilmarketing laden wieder zum Neustädter Laternenumzug ein.

Los geht es an der Piepe, in unmittelbarer der Nähe der Haltestelle Rotes-Kreuz-Krankenhaus. Von dort entlang der kleinen Weser geht es zum Werdersee - die Piepe ist übrigens ein Rest des ehemaligen Stadtgrabens und bildet heute den Übergang zum Deichweg an der Kleinen Weser zum Werdersee. Am dortigen Kiosk neben dem Deichschart angekommen, findet der feierliche Abschluss bei heißen Getränken, Snacks und einer lauten, bunten Feuershow statt. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Bremer Ukulelenorchester, dem Chor Neue Pop und dem Bremer Kneipenchor. Polizei, Feuerwehr und Johanniter öffnen zudem ihre Einsatzfahrzeuge zur Besichtigung für alle großen und kleinen Besucherinnen und Besucher.

Verbunden mit der Veranstaltung ist ein guter Zweck: Eigens fürs Piepe Leuchten gestaltete Laternen werden ab sofort in verschiedenen Neustädter Geschäften verkauft. Den Kaufpreis der Laternen kann jeder selber bestimmen (zwischen 3 und 7 Euro). Der Erlös fließt in inklusive Teilhabeangebote des Martinsclubs.

