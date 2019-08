× Erweitern © BghWt_Kindertheater Piggeldy und Frederick Piggeldy und Frederick

Die Kultschweine aus dem „Sandmännchen“ und der „Sendung mit der Maus“ erobern die Bühne. Piggeldy will immer etwas wissen und stellt Fragen wie „Was ist ein Apfel? Was ist Sehnsucht? Was ist Fernweh? Was ist eine Badewanne?“ und Frederick erklärt geduldig, kompetent und unschlagbar komisch nach seinem Motto „Nichts leichter als das“ seinem kleinen wissbegierigen Bruder die Welt und den Zuschauern gleich mit.

Ein hintersinniger, vorsinniger, unsinniger, philosophischer und großer Spaß für die ganze Familie. Für alle ab 4 Jahren von dem Figurentheater-Fex.

Der Eintritt beträgt 4 Euro.