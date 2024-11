× Erweitern © Loewe Science Theater, Piggeldy und Frederick, Universum Bremen

Im neuen Science Theater erklärt ein liebenswertes Schwein seinem kleinem Bruder mit einfachen Experimenten, wie Wissenschaft funktioniert.

Wenn aus Kindermündern pausenlos Fragen sprudeln kann das für Eltern zur Herausforderung werden. Wie gut, dass es da jemanden gibt, der selbst schwierige Begriffe leicht verständlich macht: Frederick, das beliebte Schwein aus den Kinderbüchern von Elke Loewe, der seinem kleinen Bruder Piggeldy gut gelaunt die Welt erklärt.

Bis Mitte Januar kann man die beiden an mehreren Wochenenden beim Theaterstück mit Experimenten erleben und erfährt auf erstaunlich konkrete Weise, was eigentlich hinter dem Begriff Wissenschaft steckt. Gleich zu Beginn beeindruckt Frederick sein Publikum mit einer fulminanten Explosion und bringt Piggeldy zu der begeisterten Aussage, dass es in der Wissenschaft wohl immer knallt, stinkt und raucht. Aber ist das wirklich so? Sind nicht sanft heruntersegelnde Blätter auch Wissenschaft? Und wie kann es sein, dass die waghalsige Mutprobe mit Bowlingkugel jedes Mal gleich ausgeht? Kann man mit purer Gedankenkraft Dinge bewegen oder steckt doch eine logische, also wissenschaftliche Erklärung dahinter?

Mit ebenso einfachen wie eindrücklichen Experimenten entführen Piggeldy und Frederick interessierte Menschen ab 4 Jahren in die Welt der Wissenschaft und kreieren immer neue, lustige Merksprüche, die garantiert im Gedächtnis bleiben.

Das halbstündige Theaterstück wurde gemeinsam mit den Alte Liebe Produktionen in der Regie von Carsten Werner entwickelt, auf der Bühne stehen Ramona Suresh und Denis Fischer.

Die Vorführungen finden bis zum 19. Januar 2025 statt:

Sa jeweils um 13, 14.30 und 16 Uhr,

So jeweils um 11, 12.30 und 14 Uhr

Die Kosten betragen pro Person 1 Euro zum regulären Eintrittspreis oder ohne Ausstellungsbesuch 5 Euro pro Theatergast.

Eine Reservierung – telefonisch oder im Online-Shop – wird empfohlen.