Aussäen und Pikieren

bis

Klimagarten Findorff Ahnewehrweg 12, 28215 Bremen

Heute sind alle Kinder eingeladen, gemeinsam zu säen, zu pflanzen und die bunte Gartenwelt zu entdecken. Sie können selbst kleine Pflanzen aussäen oder Setzlinge vereinzeln und in größere Töpfe oder Beete umpflanzen, damit sie mehr Platz zum Wachsen haben.

Außerdem dürfen die bereits gewachsenen Salate und Gewürzpflanzen probiert werden. Dabei entdecken die Kinder auch die vielen Lebewesen, die im Garten unterwegs sind und manchmal an den Pflanzen knabbern.

Anmeldungen an klimagarten@klimazone-findorff.de

Info

Klimagarten Findorff Ahnewehrweg 12, 28215 Bremen
Dies & Das, Kostenfrei
0421-37843584
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Aussäen und Pikieren - 2026-04-08 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Aussäen und Pikieren - 2026-04-08 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Aussäen und Pikieren - 2026-04-08 16:00:00 Outlook iCalendar - Aussäen und Pikieren - 2026-04-08 16:00:00 ical