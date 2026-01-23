Aussäen und Pikieren

× Erweitern © Klimazone Bremen-Findorff Ferien im Klimagarten

Heute sind alle Kinder eingeladen, gemeinsam zu säen, zu pflanzen und die bunte Gartenwelt zu entdecken. Sie können selbst kleine Pflanzen aussäen oder Setzlinge vereinzeln und in größere Töpfe oder Beete umpflanzen, damit sie mehr Platz zum Wachsen haben.

Außerdem dürfen die bereits gewachsenen Salate und Gewürzpflanzen probiert werden. Dabei entdecken die Kinder auch die vielen Lebewesen, die im Garten unterwegs sind und manchmal an den Pflanzen knabbern.

Anmeldungen an klimagarten@klimazone-findorff.de