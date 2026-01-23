Frühlingsgrillen

× Erweitern © Klimazone Bremen-Findorff Ferien im Klimagarten

Heute sind alle Familien eingeladen, gemeinsam zu grillen und die bunte Pflanzenwelt im Gemeinschaftsgarten zu entdecken. Während die Erwachsenen den Garten aufräumen, können die Kinder selbst kleine Pflanzen aussäen oder Setzlinge vereinzeln und in größere Töpfe oder Beete umpflanzen.

Im Anschluss an die Gartenaktion wird gemeinsam gegrillt.

Anmeldungen an klimagarten@klimazone-findorff.de