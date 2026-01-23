Frühlingsgrillen
bis
Klimagarten Findorff Ahnewehrweg 12, 28215 Bremen
Ferien im Klimagarten
Heute sind alle Familien eingeladen, gemeinsam zu grillen und die bunte Pflanzenwelt im Gemeinschaftsgarten zu entdecken. Während die Erwachsenen den Garten aufräumen, können die Kinder selbst kleine Pflanzen aussäen oder Setzlinge vereinzeln und in größere Töpfe oder Beete umpflanzen.
Im Anschluss an die Gartenaktion wird gemeinsam gegrillt.
Anmeldungen an klimagarten@klimazone-findorff.de
