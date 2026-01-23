Frühlingsgrillen

bis

Klimagarten Findorff Ahnewehrweg 12, 28215 Bremen

Heute sind alle Familien eingeladen, gemeinsam zu grillen und die bunte Pflanzenwelt im Gemeinschaftsgarten zu entdecken. Während die Erwachsenen den Garten aufräumen, können die Kinder selbst kleine Pflanzen aussäen oder Setzlinge vereinzeln und in größere Töpfe oder Beete umpflanzen.

Im Anschluss an die Gartenaktion wird gemeinsam gegrillt.

Anmeldungen an klimagarten@klimazone-findorff.de

Info

Dies & Das, Kostenfrei
0421-37843584
bis
