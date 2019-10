Prenatal-Yoga mit Baby

Während einer Schwangerschaft zeigt sich die immense Wandlungsfähigkeit des weiblichen Körpers. Der gesamte Hormonhaushalt verändert sich, die Atmung wird kürzer, das Gewebe weicher und nicht zuletzt wächst der Bauch.

In dieser besonderen Zeit des Wandels kann Yoga eine wertvolle Stütze sein; ein Weg den Körper liebevoll zu begleiten, Innen und Außen in Balance zu bringen und so körperlichen wie emotionalen Herausforderungen mit mehr Gelassenheit zu begegnen.

Alle Übungen sind speziell auf den schwangeren Körper ausgelegt und können auf die verschiedenen Stadien im Vorschreiten der Schwangerschaft immer neu angepasst werden, es sind keine Yoga-Vorkenntnisse erforderlich.

Der Einstieg in den Kurs ist ab der 12. Schwangerschaftswoche jederzeit möglich, 10 Treffen kosten 150 Euro, eine Probestunde 5 Euro nach Anmeldung.