Pilze, das Netzwerk der Natur

Die Blätter fallen und die Tiere bereiten sich auf den Winter vor. Doch unter der Erde sprießt das Leben, gerade im Herbst. Für Teilnehmer:innen ab 6 Jahren gilt es, Pilze in allen Formen und Farben zu entdecken. Also Rucksack gepackt, Stiefel angezogen und auf in die Welt der Pilze!

Es fällt ein Kostenbeitrag in Höhe von 7 Euro an. Interessierte melden sich bitte auf kinderwildnis-bremen.de an.