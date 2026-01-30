Pilzworkshop

× Erweitern © Klimazone Findorff Klimagarten Findorff

Der Gemeinschaftsgarten im Parzellengebiet ist längst ein beliebter Treffpunkt für Hobbygärtner:innen im Quartier: Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen den Ort aktiv für gemeinsame Pflanz- und Ernteaktionen. Auch Kitagruppen und Schulklassen sind regelmäßig vor Ort und machen sich schlau darüber, wie aus zarten Pflänzchen und winzigen Samen knackig frischer Salat, duftende Petersilie oder zuckersüße Tomaten werden.

Heute begeben sich die Kinder und Erwachsenen in die Welt der Pilze, die weder Tiere noch Pflanzen sind. Sie erfahren viel Wissenwertes und setzen Pilze an, die mit nach Hause genommen werden dürfen.

Gerne per Mail anmelden.