Das Kinder- und Jugendtheater Dortmund kommt zu den Zuschauerïnnen nach Hause und zwar in Form eines digitalen Theatersaals. Jeden Freitag kann jeder unter dem Motto "Couch-Geschichten" ein Stück aus dem Kindertheaterprogramm genießen. Das Stück, das dieses Mal gezeigt wird, richtet sich an Kinder ab 6 Jahren.

In Italien lebt der arme, traurige Holzschnitzer Geppetto. Traurig ist er nicht wegen seiner Armut, sondern wegen seiner Einsamkeit: Sempre solo, Immer allein, immer allein.

Er wünscht sich sehnlich einen Sohn. Eine Fee und eine Grille beobachten seinen Zustand und eine Idee wird geboren: die Fee verzaubert ein Holzstück, an dem Geppetto gerade arbeitet. Das Holzstück kann sprechen und Geppetto beschließt, daraus eine Puppe zu schnitzen, die er Pinocchio tauft. Bald schon lernt die Puppe laufen und Geppetto macht sich auf den Weg, um sich um die Bildung von Pinocchio zu kümmern. Eine Schulfibel muss her. Pinocchio wird allein zu Hause ungeduldig, geht aus dem Haus und stürzt sich in eine Reihe von Abenteuern. Mit jeder Lüge wächst seine Nase. Mit jedem Abenteuer lernt er dazu.

Geppetto macht sich unterdessen auf den Weg, um Pinocchio zu suchen. Das stellt sich als schwierig heraus, vor allem als die Suche erst einmal in der Bauchhöhle eines Wales endet...

Hier geht es zum digitalen Theatersaal