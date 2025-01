Pipilotti Rist. Pixelwald Wisera

Heute wird der erste Pixelwald der Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist in Deutschland eröffnet und bereichert zukünftig die Dauerausstellung der Kunsthalle. Weltweit finden sich Pixelwälder von Pipilotti Rist bisher in nur vier weiteren Sammlungen in Qatar, Zürich, Oslo und Houston. Der Titel „Wisera“ ist althochdeutsch für „Weser“, der Fluss an dessen Ufer sich nun der erste Pixelwald in Deutschland befindet.

Die immersive Rauminstallation gleicht einem verwunschenen Wald, der sich im Museum ausgebreitet hat und lädt ein, sich darin zu verlieren.

Ermöglicht wird die eindringliche Raumerfahrung durch fast 3000 LED-Lichter. Jedes Pixel-Licht ist einzeln programmiert und spielt einen Teil eines dreidimensionalen Videos ab, das durch die Abstände zwischen den Pixeln nicht als Ganzes erfasst werden kann. Der Videoinhalt ist in Farbe und Bewegung auf die Musikstücke zugeschnitten, die im „Pixelwald“ erklingen. Die restliche Synchronisation leisten die Gehirne der Betrachtenden, in denen Ton und Farbe verschmelzen.

Die im „Pixelwald“ umherwandelnden Besucher:innen bewegen sich durch den Raum wie auf einer Traumreise durch das Videobild. Dabei erinnert die Installation an die Synapsen unserer Gehirne und auch an die fließenden Farben, die mit geschlossenen Augen wahrgenommen werden können.

Die Installation von Rist wurde anlässlich des Jubiläums des Kunstvereins in Bremen erworben und exklusiv für die Kunsthalle Bremen angefertigt.