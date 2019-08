× Erweitern © Weyher Theater Pippi in Taka Tuka Land

Hermes Schmid hat die Komödie für kleine und große Kinder von Astrid Lindgren für die diesjahrigen Weihnachtstaufführungen im Weyher Theater inszeniert.

Pippi Langstrumpf ist das stärkste und ungewöhnlichste Mädchen der Welt. Sie wohnt allein in der Villa Kunterbunt, weil ihr Vater Ephraim Lang­strumpf die Weltmeere bereist. Aber da sie mit den Nachbarskindern Tommy und Annika bestens befreundet ist, ist sie nie allein und erlebt jede Menge Abenteuer. Etwa mit einem seltsamen Herrn, der unbedingt ihr Haus kaufen will. Oder auf der Suche danach, was das Wort „Spunk“ wohl bedeuten mag.

Doch wie groß ist ihre Freude, als unvermutet ihr Vater Ephraim Langstrumpf auftaucht und ihr anbietet, sie in die Südsee auf die Insel Taka-Tuka-Land mitzunehmen – und natürlich dürfen Tommy und Annika mitfahren.

Die Tickets kosten für Kinder 14, für Erwachsene 18 Euro, hier geht's zur Reservierung.