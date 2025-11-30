Im neuen Weihnachtsstück vom Bremer Tourneetheater erlebt das Publikum ab 4 Jahren ein zeitloses Abenteuer mit dem mutigsten Mädchen der Welt.

Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.

Pippi Langstrumpf

Sie wohnt mit ihrem Pferd und dem kleinen Affen Herrn Nilsson in der Villa Kunterbunt und macht, was sie will. Sie ist herrlich unerzogen und lügt ganz wundervoll. Pippi triumphiert über Einbrecher, Lehrerinnen und Polizisten und ist für Annika und Tommy eine wunderbare Freundin. Eine große Portion magisches Selbstvertrauen in herausfordernden Zeiten.