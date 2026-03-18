Pippi Langstrumpf

Das stärkste Mädchen der Welt erobert einen Sommer lang die Freilichtbühne Lilienthal – und nichts bleibt mehr, wie es war! Mit ihrem Pferd, Affen Herr Nilsson und einem Koffer voller Goldstücke stürzt sie sich gemeinsam mit Tommy und Annika in wilde Abenteuer, dreht Erwachsenenregeln humorvoll um und trotzt sogar Einbrechern. Doch hinter all dem Spaß verbirgt sich ein Herzenswunsch: Pippi hofft auf die Rückkehr ihres verschollenen Vaters, Seeräuberkapitän Efraim Langstrumpf.

Das freche und warmherzige Familienstück sprüht vor Lebensfreude, Musik und Spielspaß – ein Erlebnis für Kinder ab 5 Jahren und ihre ganze Familie. Bis Anfang September gibt es zahlreiche Vorstellungen, sodass kleine und große Theaterfans die Abenteuer von Pippi, Tommy und Annika den ganzen Sommer lang hautnah erleben können.

Tickets (Kinder 8, Erwachsene 14 Euro) können auf der Veranstaltungswebseite gebucht werden.