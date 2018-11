Große und kleine Kinder aller Altersgruppen dürfen an diesem Tag im Jugendkeller Teig herstellen, Plätzchen ausstechen, backen und verzieren. Mitzubringen sind Ausstechformen, Schürze, etc., und natürlich die Keksdose zum Mitnehmen der Plätzchen. Kinder unter 12 Jahren kommen bitte in Begleitung eines Erwachsenen.

Eine Anmeldung unter 84139131 (auch AB) ist erforderlich.