Plan mit: Kiez-Träume

In diesem Ferienangebot erarbeiten die Kinder ab 8 Jahren gemeinsam eine künstlerische und multimediale Kunstinstallation. Sie setzen sich kreativ mit der Frage auseinander: Wie wollen wir unseren Stadtteil gestalten? Welche Utopie haben wir für unseren Kiez?

Das Highlight: Die Ideen und Visionen werden am 11. September 2026 auf dem Demokratiefest auf dem Marktplatz Osterholz 1 im Schweizer Eck präsentiert.

Die Teilnahme an der Ferienwoche vom 13. bis 17.7. täglich ist kostenfrei, inkl. Mittagessen.