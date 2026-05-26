Plan mit: Kiez-Träume

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Residance Quartier Bremen Ludwigshafener Str. 2b, 28325 Bremen

In diesem Ferienangebot erarbeiten die Kinder ab 8 Jahren gemeinsam eine künstlerische und multimediale Kunstinstallation. Sie setzen sich kreativ mit der Frage auseinander: Wie wollen wir unseren Stadtteil gestalten? Welche Utopie haben wir für unseren Kiez?

Das Highlight: Die Ideen und Visionen werden am 11. September 2026 auf dem Demokratiefest auf dem Marktplatz Osterholz 1 im Schweizer Eck präsentiert.

Die Teilnahme an der Ferienwoche vom 20. bis 24.7. täglich ist kostenfrei, inkl. Mittagessen.

Info

Residance Quartier Bremen Ludwigshafener Str. 2b, 28325 Bremen
Dies & Das, Ferienbetreuung, Sommerferien
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