Planeten – Expedition ins Sonnensystem

Mars, Saturn, Jupiter – unbemannte Raumsonden haben alle Planeten unseres Sonnensystems bereits erkundet und Spannendes entdeckt. So wissen wir schon heute, was Astronauten dort erleben könnten. Aber noch haben Menschen keine dieser Welten tatsächlich besucht. In der Planetariumsshow reisen Teilnehmende ab 10 Jahren schon heute hinaus und erleben diese Orte so, wie die Raumfahrer:innen der Zukunft sie sehen werden. Sie kommen den fernen Geschwistern der Erde so nah wie nie zuvor und erkunden Landschaften, die fantastisch scheinen, aber tatsächlich existieren. Sie erforschen die gewaltigen Täler und Vulkane des Mars, besuchen einen Kometen und tauchen in die Wolkenwirbel des Riesenplaneten Jupiter ein. Das Publikum durchquert die Ringe des Saturn und stößt in die eisige Welt des Zwergplaneten Pluto am Rand des Sonnensystems vor.

Der Eintritt kostet für Kinder 4 Euro und für Erwachsene 7 Euro.