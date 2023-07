× Erweitern © Manja Herrmann

Im Regen, in Bächen und Flüssen, in Seen und Meeren – überall ist Wasser! Als Wasserstrom, Wasserfall, Wasserstrahl, Wasserrohr, Wasserquelle plätschert es mal ruhig, fließt es mal wild, tropft es mal rhythmisch, schlägt es mal Wellen, schmeckt es mal salzig und kann es auch mal mucksmäuschenstill sein. Es wird getrunken und gesuppt, gegurgelt und geblubbert, gespuckt und geschluckt. Mit all unseren Sinnen können wir Wasser sehen, fühlen, riechen, schmecken und hören.

Franziska Plüschke untersucht mit dem JUB-Ensemble die spielerischen Möglichkeiten rund ums Wasser. Dabei geht es auch tänzerisch zu in unserer Inszenierung für ganz Kleine.

Tickets kosten 6,60 für Kinder und für Erwachsene 9,60€