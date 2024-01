Diese Führung auf Plattdeutsch gibt Einblicke in die Sonderausstellung zum Kriminalfall Ötzi, der vor 5300 Jahren getötet wurde. Die Umstände seines Todes und die neuesten Erkenntnisse zu seinem Leben werden hier spannend erzählt:

„Ötzi – een Krimi ut de Steen-Tied. Dat geiht um een Minschen, de vöör 5.300 Johr lävt hett un in de Ötztaler Alpen in de hohen Barge to Dood kamen is. Wat dor genau passeert is un wat man över em wät, vertell ick jo in't Museum.“

Die Teilnahme kostet den Museumseintritt + 3 Euro.