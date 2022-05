Platz der Kinderrechte in Huchting

Bremens erster Platz der Kinderrechte wurde im November 2019 im Bürgerpark eingeweiht, und in möglichst vielen Stadtteilen sollen weitere entstehen. Als zweites bekommt jetzt Huchting seinen Platz der Kinderrechte, der als Kunstprojekt von Kindern des Stadtteils mitgestaltet wurde. Außerdem haben sich am Projekt das KUBO (Kultur- und Bildungsverein Ostertor), die Gewoba, der Kulturladen sowie der Mädchentreff Huchting, die Grundschule an der Delfter Straße, die Grundschule Kirchhuchting, das Mütter- und Familienzentrum Huchting und die Unicef Hochschulgruppe am Projekt beteiligt.

Zur offiziellen Einweihung auf dem Gewoba-Gelände hat sich auch Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann angekündigt. Um 15:30 Uhr spricht sie zur Begrüßung, im Anschluss an die Rede gibt es ein offenes Programm mit Informationen und Mitmachtangeboten für Kinder und Familien bis etwa 17:30 Uhr.