Playmobil-Familienevent

Das Playmobil-Event des SOS-Kinderdorfes Worpswede hat sich längts etabliert und freut sich über eine wachsende Fangemeinde. So sollen auch an diesem Termin wieder die kreativsten und schönsten Modelle und Landschaften aus dem bunten Spielzeug kreiert werden.

Ob Fantasy-, Mittelalter nebst Dracheninvasion, Ponyhof und Tierklinik, Baustellenfahrzeuge jeglicher Art, 50 Meter Schienengleise mit drei ferngesteuerten Zügen, Elfen- und Feenland oder die beliebte Indianerlandschaft. Es ist für jeden Spielgeschmack ausreichend Material vorhanden. Unterbrochen wird das friedliche Miteinander durch lustige Bewegungsangebote auf dem Campus-Freigelände, so dass ohne Probleme fünf Stunden am Stück gespielt werden kann.

Erstmalig findet ein Autorennen im rechten Flügel der Campussporthalle statt.

Interessierte Rennfahrer und Fahrerinnen sollten sich bitte hierzu zwischen 10 und 12 Uhr zu einem Fahrtraining anmelden. Dessen Ziel ist der Erwerb einen RC-Führerscheines, mit dem die Renn-Enthusiasten eine Teilnahmevoraussetzung für das eigentliche Rennen erwerben.

Gestartet wird dann auf einer 40 Meter langen Rennpiste mit diversen Schikanen und jeweils vier Kontrahenten in schnellen Wagen. Anmeldungen für Teilnehmer am Rennen bis zum 7.11. an rene.moellenkamp@sos-kinderdorf.de

Zum freien Bauen bitte Hausschuhe oder Rutschsocken, einen Imbiss nebst Wasser oder Taschengeld für die Pausenstation (ehrenamtlich betrieben von Schüler und SchüIerinnen der Campusschule) mitbringen. Hier werden wieder die beliebten Waffeln und Bockwürste, nebst Kaffeetheke angeboten. Der Eintritt ist frei, eine Spende für das SOS-Kinderdorf wird erbeten.