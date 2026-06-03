× Erweitern © Der Filmverleih Plitsch Platsch Forever

Die Freundinnen Pola und Polly verbringen im Sommer jede freie Minute im örtlichen Freibad „Plitsch Platsch“ im schweizerischen Rotwil. Als das marode Bad aufgrund von Sparmaßnahmen geschlossen wird, fallen die 11-Jährigen aus allen Wolken. Dann zieht auch noch Polly weg, deren Eltern im Bad einen Imbiss betrieben haben und die ja nun arbeitslos geworden sind. Für Pola bricht eine Welt zusammen, doch sie gibt nicht auf und beschließt, für die Wiedereröffnung des Badi zu kämpfen. Gemeinsam sich mit der neuen Klassenkameradin Rosalie startet sie eine Petition und mobilisiert die Kinder im Ort.

Tickets kosten für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

CH 2026, Regie: Natascha Beller, mit Neah Hefti, Finnigan Inan, Alva Maurer, 87 Min., FSK 6 beantragt, empfohlen ab 7 Jahren