Offene Probe: Plötzlich Käfer

Das Stück nach dem Kinderbuch "Hilfe, Gregor ist plötzlich ein Käfer!" von Lawrence Davids für Zuschauende ab 8 Jahren fragt danach, wie wir uns selbst verstehen und wie andere uns wahrnehmen. Es überträgt Kafkas berühmte Erzählung "Die Verwandlung" in eine Kinderperspektive. Die heutige Probe findet im Rahmen der 1. Langen Nacht der Bühnen statt.

Als Gregor eines Morgens aus seinen Träumen erwacht, stellt er fest, dass er sich in einen Käfer verwandelt hat. Doch seine Familie glaubt ihm nicht. Warum sehen sie nicht, dass er plötzlich einen Panzer und Fühler hat? Auch an der Bushaltestelle nimmt niemand Gregors Verwandlung wahr. Erst im Schulbus erkennt sein bester Freund, dass etwas anders ist. "Was hast du mit Gregor gemacht?", fragt er den Käfer. "Wo ist mein allerbester Freund?" Gemeinsam gehen sie dem Käfer­-Dasein auf den Grund.

Tickets sind ab 10 Euro erhältlich und gelten für das komplette Programm der 1. Langen Nacht der Bühnen.