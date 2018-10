× Erweitern Plötzlich Santa

Tischler Andersen liebt Weihnachten über alles. Jedes Jahr schmückt er aufwändig sein Haus und verkleidet sich als Santa. Bei seiner Familie stößt er damit jedoch nicht gerade auf Begeisterung. Während seine Kinder nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben, verbietet ihm seine Frau sogar, sich dieses Jahr als Santa zu verkleiden. Natürlich schlüpft Andersen an Weihnachten trotzdem in sein Kostüm. Bei dem Versuch, in seinen Schlitten zu steigen, rutscht er allerdings aus, purzelt einen Hang hinunter und knallt mit dem Kopf gegen einen Baum. Als er wieder zu sich kommt, wartet eine Überraschung auf ihn: Vor ihm steht der echte Weihnachtsmann! Dieser erzählt jedes Jahr seinen Kindern, dass ein Tischler namens Andersen die Weihnachtsgeschenke bringt. Spontan schließen die beiden einen Pakt und übernehmen die Bescherung bei der jeweils anderen Familie. Für Andersen beginnt ein Weihnachten voller Wunder.

N 2016, Regie: Terje Rangnes, mit Trond Espen Seim, Anders Baasmo Christiansen, Johanna Mørck , 70 Min., ab 6 Jahren.

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.