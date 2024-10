Plötzlich war ein Wuckel da

Die Bücherei lädt Kinder ab 4 Jahren zu einem fantasievollen BilderBuchKino ein.

Ida ist wirklich arm dran. Ihre Eltern haben nämlich ein Wuckel angeschleppt. Dieses Wuckel spuckt, es hat eine grässliche Glatze und brüllt Tag und Nacht. Kurzum: Das Wuckel hat sich eingenistet, und alles dreht sich nur noch um das neue Familienmitglied. Irgendwann merkt Ida, dass ein Wuckel doch für etwas gut ist. Man kann ihm nämlich ziemlich gut die Schuld in die Schuhe schieben. Eine Schlammparty in der Küche? Das Wuckel war’s! Und die Wasserfarbe an der Wand? Das kann nur das Wuckel gewesen sein. Selbst schuld also, wenn man sowas anschafft. Oder ist ein Wuckel vielleicht doch kein so schlimmes Ding?

Ein berührendes Bilderbuch über die großen Veränderungen im kleinen Kinderleben und den Umgang mit einem neuen Geschwisterkind.