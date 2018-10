× Erweitern Ploey - du fliegst niemals allein

Eine abenteuerliche Reise durchs winterliche Island für Kinder ab 6 Jahren: Der kleine Goldregenpfeiffer Ploey wächst an der isländischen Küste auf. Zusammen mit seiner Freundin Ploveria erkundet er die idyllische Landschaft seiner Heimat und verbringt einen unbeschwerten ersten Sommer. Schon bald sollen sie mit dem ganzen Schwarm in den Süden ziehen, um dort zu überwintern. Doch das Leben in der Wildnis ist gefährlich, besonders wenn man wie Ploey noch nicht fliegen kann. Überall lauern Fressfeinde wie der Falke Shadow, der auch schon seinen Vater auf dem Gewissen hat. Als Ploey von einer Katze erwischt wird, scheint sein Leben fast vorbei. Zwar kann sich der kleine Vogel befreien, muss aber feststellen, dass die anderen bereits ohne ihn ins Winterquartier aufgebrochen sind. Also beschließt Ploey, allein zu überwintern und auf die Rückkehr seines Schwarms im Frühling zu warten. Mutig macht er sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen „Paradise Valley“, dem einzigen warmen Ort in der Gegend.

IS/B 2018, Regie: Árni Ásgeirsson, Animation, 83 Min., ab 6 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.