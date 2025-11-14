Podcast Festival

× Erweitern © Universum Bremen Wunder dich schlau

Wissen auf die Ohren gibt‘s jetzt auch für die Augen, wenn die geballte Podcast-Power im Universum Premiere feiert und acht wissenschaftliche Podcasts für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf die Bühne holt. Da wird Wissen, das sonst nur zu hören ist, hautnah erlebbar.

Wie entstehen Erdbeben? Und wie funktionieren Ohren?

Den Auftakt macht am Freitagnachmittag auf der Familienbühne um 15 Uhr der Universum-eigene Podcast „Wunder dich schlau“, in dem Ausstellungsleiter Tobias Wolff und Bildungsleiterin Christine Schorr im Gespräch mit Peer Gahmert regelmäßig neugierigen Kinder-Fragen auf den Grund gehen. Mit weiteren grundlegenden Fragen des Alltags beschäftigt sich anschließend um 17 Uhr auch der Kinderpodcast „Ole schaut hin“. Zusammen mit dem Journalisten Bastian Klenke sucht die Eule Ole nach Antworten – und erklärt die Dinge so, dass sie wirklich jedes Kind versteht.

Der Samstag startet um 15 Uhr auf der Familienbühne mit dem Podcast „Klugschnabeln – Fakten finden, Fakes entlarven“: Gemeinsam mit ihrem Papageien Pino nimmt die Journalistin Sheena Cvrlje Informationen unter die Lupe und unterstützt Kinder von 8 bis 12 Jahren dabei, Falschbehauptungen auf die Schliche zu kommen. Noch interaktiver wird es dann um 17 Uhr beim Kinder-Podcast-Quiz von „Weißt du’s schon?“ mit Christian Conradi. Während der Bühnenshow versteckt er kleine und große Hinweise, die am Ende zu einer großen Lösung führen.

Herr Jan rundet das Nachmittagsprogramm mit seiner „elternativen Kindiemukke“ musikalisch ab.

Infos zum Abendprogramm für Erwachsene stehen auf der Veranstaltungswebseite.

Tickets für die Familienbühne kosten 15 Euro pro Tag und beihnhalten die Sonder- und Dauerausstellung. VVK auf shop.universum-bremen.de.