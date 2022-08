× Erweitern © Bürgerhaus Weserterrassen Poetry-Werkstatt

Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren treffen sich, um gemeinsam neue Sprachwelten zu entdecken. Sie suchen nach einem künstlerischen Ausdruck für Erlebtes und Erträumtes, lassen sich von bekannten und nicht so bekannten Poetry Slamer:innen inspirieren und arbeiten im Laufe der Woche an verschiedenen Kurzformen. Die jungen Autor:innen erheben ihre Stimme und stellen ihre Arbeiten am Ende der Woche vor.

Die Ferienbetreuung findet von Montag bis Freitag statt und kostet 60 Euro. Das Bürgerhaus nimmt Anmeldungen wahlweise per Telefon, persönlich oder per E-Mail entgegen.