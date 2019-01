Pony-Fastnacht & Kostüm-reiten

Die Teilnehmer treffen sich bei den kleinen Pferden, um sie gründlich zu bürsten und zu schmücken. Aber nicht nur die Ponys werden geschmückt, sondern auch die kleinen Reiter verwandeln sich in Prinzessinnen, Prinzen, Cowboy oder was ihnen gefällt. Bunt geschmückt und verkleidet wird dann gemeinsam auf dem Hof und durch den Wald geritten. Auch tolle Reitspiele stehen auf dem Plan. Im Anschluß werden die Ponys mit Heu und Möhren verwöhnt. Bitte Getränke mitbringen, z.B. Kakao oder Tee, der dann zum Abschluß in gemütlicher Runde gemeinsam getrunken wird. Die Veranstaltung findet täglich bis zum 05. März 2019 statt, die Uhrzeit findet nach Absprache statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-412521 (abends).